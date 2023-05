Τι και αν βρισκόταν μόνος του στην κερκίδα των φίλων του Μαϊάμι, ένας φαν των Σέλτικς πανηγύρισε με την ψυχή του το νικητήριο καλάθι του Game 6 που έφερε τους τελικούς της Ανατολής στο 3-3.

Με ήρωα τον Ντέρικ Γουάιτ οι Σέλτικς απέδρασαν από το Μαϊάμι και πλέον έχουν το match point στην έδρα τους για τους τελικούς της Ανατολής, προσπαθώντας να πετύχουν το ακατόρθωτο. Να επιστρέψουν δηλαδή στη σειρά από το 3-0, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν σε 150 απόπειρες.

Στο Μαϊάμι, λοιπόν, για το Game 6 ένας φαν των Σέλτικς ξεχώριζε... σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Οι φίλοι των Χιτ τον τρόλλαραν με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως εκείνος πήρε την εκδίκησή του, μόλις οι Κέλτες απέδρασαν με το «διπλό».

Με μπλούζα Τομ Μπρέιντι ξεκίνησε να... ουρλιάζει «πρόλαβε, πρόλαβε». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Get this Celtics fan free courtside tickets for Game 7pic.twitter.com/FFAzsvcZ39