Λίλαρντ για Γιόκιτς: «Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στο NBA»

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, λέγοντας πως πιθανότατα μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη αυτήν τη στιγμή στο NBA!

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει οδηγήσει το Ντένβερ στους τελικούς του NBA, εκεί όπου περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, μιας και οι Σέλτικς με τους Χιτ έχουν οδηγηθεί σε Game 7. Ωστόσο ο σέντερ των Νάγκετς δέχεται φιλοφρονήσεις χωρίς καν να αγωνίζεται πλέον.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ κάνει εδώ και καιρό τις... διακοπές του, μιας και το Πόρτλαντ δεν κατάφερε να μπει στα play-offs, όμως σε ένα instagram live χαρακτήρισε τον Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη του NBA.

«Ο Γιόκιτς είναι πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του NBA. Πανέξυπνος, μπορεί να σουτάρει να πασάρει, τον ενδιαφέρει να κερδίζει ενώ παραμένει ταπεινός και αληθινός» ήταν τα λόγια του Ντέιμ, που αποθέωσε δημόσια τη... μηχανή triple-double των Νάγκετς!

"Joker might be the best player in the league… Smart as hell, he can shoot, he pass, he play team ball, he care about winning, he humble, he stay true. I like how Joker do his thing."



Damian Lillard on Nikola Jokic 💯 pic.twitter.com/7teoqocrCe