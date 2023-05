Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τους προπονητές που βρέθηκαν στο τελευταίο κομμάτι των συνεντεύξεων, προτού οι Μιλγουόκι Μπακς καταλήξουν στον Έιντριαν Γκρίφιν.

Ο Έιντριαν Γκρίφιν είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς με τις... ευλογίες που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με το Athletic όταν η λίστα των Μπακς, με τους υποψήφιους προπονητές, μειώθηκε, ο Giannis συναντήθηκε μαζί τους.

Με τον καθένα ξεχωριστά. Κάπως έτσι ο Αντετοκούνμπο είχε συνάντηση με τον Νικ Νερς, τον Κένι Άτκινσον και τον Γκρίφιν, προτού ο τελευταίος πάρει τη θέση του Μάικ Μπούντενχολζερ. Και με τη σύμφωνη γνώμη του Giannis.

