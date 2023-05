Ο Έιντριαν Γκρίφιν θα είναι ο αντικαταστάτης του Μάικ Μπούντενχολζερ στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έλαβαν την τελική τους απόφαση για το νέο προπονητή της ομάδας. Και αυτός θα είναι ο Έιντριαν Γκρίφιν, ο προπονητής που φαίνεται να έχει και την έγκριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς αρχικά... έκοψαν από τη λίστα τους τον πρώην προπονητή των Τορόντο Ράπτορς, Νικ Νερς και η τελική επιλογή θα ήταν ανάμεσα στον Έιντριαν Γκρίφιν και τον Κένι Άτκινσον, με τον πρώτο να παίρνει το οριστικό ΟΚ για να αναλάβει τους πρωταθλητές του 2021.

Ο Γκρίφιν ήταν βοηθός του Νερς στο Τορόντο από το 2018 και οι Μπακς θα είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει έχοντας τον πλήρη έλεγχο. Στο βιογραφικό του - και κάτι που μέτρησε - υπάρχει και το προηγούμενο πέρασμά του από το Μιλγουόκι (2008-2010) στο πλευρό του Σκοτ Σκάιλς.

Στη συνέχεια βρέθηκε στους πάγκους (ως βοηθός) στους Σικάγο Μπουλς (2010-2015), Ορλάντο Μάτζικ (2015-2016) και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2016-2018), προτού μετακινηθεί στο Τορόντο.

