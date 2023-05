Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μοιάζει να... ηρεμεί στο διάστημα ξεκούρασης που έχει από τους Μάβερικς και προπονείται σκληρά.

Οι Μάβερικς επέλεξαν να ολοκληρώσουν λίγο πιο σύντομα τη σεζόν τους και να σταματήσουν την τελική κούρσα πρόκρισης στα play-in της Δύσης, αφού στους τελευταίους αγώνες έθεσαν εκτός τους Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ.

Μπορεί, λοιπόν, πλέον το Ντάλας να αναζητά τους τρόπους που θα ανεβάσει σκάλες το επίπεδο της ομάδας, δίχως να είναι βέβαιη η παραμονή του Uncle Drew δίπλα στον Σλοβένο σούπερ σταρ, ωστόσο εκείνος φαίνεται να μην κατεβάζει τους ρυθμούς του στην offseason, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε βίντεο από πρόσφατη προπόνηση, ο Ντόντσιτς φαίνεται να δουλεύει έντονα το κομμάτι της φυσικής του κατάστασης και απομένει να δούμε τα αποτελέσματα της προπόνησής του.

Luka Doncic on his offseason grind ⚙



(via anze9/IG) pic.twitter.com/36VeZqSZWl