Πέρκινς: «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί ο ΛεΜπρόν χωρίς farewell tour» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς εξήγησε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πρόκειται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση δίχως μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία στα γήπεδα του ΝΒΑ.

Το εμπόδιο των Νάγκετς στους τελικούς της Δύσης αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Λέικερς που αποκλείστηκαν με 4-0 νίκες ενώ σε ό,τι αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ έπαιζε με σκισμένο τένοντα στα play-offs!

Στο Game 4 με τους Νάγκετς σημείωσε 40 πόντους σε 47' κι εν συνεχεία άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του, προχωρώντας σε δηλώσεις που τάραξαν το NBA.

Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και νυν σχολιαστής της λίγκας, Κέντρικ Πέρκινς εξήγησε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πρόκειται να αποσυρθεί δίχως farewell tour. Ό,τι έκανε δηλαδή ο μακαρίτης Κόμπι Μπράιαντ που είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και αποθεώθηκε σε κάθε γήπεδο στην τελευταία σεζόν του με τους Λέικερς.

«Ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα αποσυρθεί! Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει χωρίς μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία. Αυτές οι δηλώσεις ήταν μήνυμα στον Ρομπ Πελίνκα, στην Τζίνι Μπας και στο front office των Λέικερς».

.@KendrickPerkins reacts to LeBron's comments on potentially retiring 👀



