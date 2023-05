Ντουάιτ Χάουαρντ σε μεγάλα κέφια: «Λεμπρόν έλα και θα είσαι ο LeCoach, ο LeGM, ο LeTrainer» (vid)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ συνεχίζει να «τρολάρει» από την Ταϊβάν, καθώς αυτή τη φορά...προσποιήθηκε ότι τηλεφώνησε στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Από τη στιγμή που οι Λος Άντζελες Λέικερς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των play-offs στο ΝΒΑ, ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ανενεργός.

Τι... καλύτερο από τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ντουάιτ Χάουαρντ να τον προσεγγίσει προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του στην Ταϊβάν;

Αν μη τι άλλο ο Χάουαρντ ζει και απολαμβάνει τις καλύτερες μέρες του μετά την απόφασή του να αφήσει το ΝΒΑ και δεν σταματάει να... τρολάρει τους παίκτες που αποκλείονται από τα play-offs.

Αυτήν την φορά προσποιήθηκε ότι τηλεφώνησε στον Λεμπρόν Τζέιμς προκειμένου να τον δελεάσει για να πάει στην Ταϊβάν: «Εχω μια φανέλα για σένα. Έτοιμη. Κανείς δεν φοράει το νούμερο «6». Έλα. Είσαι ο LeGOAT, έλα και θα είσαι ο LeGM, ο LeTrainer, ο LeCook, ο LeDriver...»

Φοβερός Ντουάιτ!

there’s no way Dwight Howard called Lebron to join him in Taiwan 😭 pic.twitter.com/9JHYcei5BF