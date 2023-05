Γουεμπανιάμα: «Στόχος μου να νικήσω την Team USA στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έβαλε ψηλά τον πήχη ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

Είναι ο παίκτης με τη περισσότερη προσμονή στο ΝΒΑ, με το περισσότερο hype μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Μετά από καμιά εικοσαετία δηλαδή περίπου από τη στιγμή που ο Βασιλιάς μπήκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ετοιμάζεται σιγά-σιγά για το draft του 2023 και όλα δείχνουν πως οι Σπερς που κέρδισαν τη λοταρία, δεν θα αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και θα τον πάρουν στο Νο.1.

Ο Γάλλος ψηλός έκανε δηλώσεις στον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμ Μπόρντεν και μίλησε για τον στόχο που έχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ήταν ξεκάθαρος. «Στόχος μου να νικήσω την Team USA στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024», ανέφερε.

Για να καταλάβετε για τη δύναμη του Γουεμπανιάμα, παικτικά αλλά και σε οικονομικά μεγέθη, ο Μάικλ Τζόρνταν που ετοιμάζεται να αποχωριστεί ένα σημαντικό κομμάτι των μετοχών στους Χόρνετς, θα έμπαινε στη διαδικασία να το... ξανασκεφτεί αν η Σάρλοτ επέλεγε στο νο.1 του Draft τον Γάλλο.

"My goal is to beat Team USA in the final."



Victor Wembanyama on the 2024 Olympics 👀



(via @SamBorden) pic.twitter.com/usEdL2DwdP