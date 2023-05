Γκριν: «Οι Νάγκετς να αποσύρουν τη φανέλα των Γιόκιτς και Καρμέλο με το Νο.15»

Ο Τζεφ Γκριν θέλει να δει τη φανέλα του Καρμέλο και του Γιόκιτς (και οι δύο το Νο.15) ψηλά στον ουρανό του γηπέδου των Νάγκετς.

Από τη μία έχουμε τον άνθρωπο που μαζί με τον Μάρεϊ, οδήγησε τους Νάγκετς για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικούς ΝΒΑ. Τον κύριο Νίκολα Γιόκιτς. Από την άλλη υπάρχει ο Καρμέλο που αποσύρθηκε από τη δράση και έχει γράψει την δική του ιστορία με τη φανέλα του Ντένβερ, κάνοντας εκπληκτικά ματς, τα οποία έφτασαν μέχρι τους τελικούς της Δύσης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Τζεφ Γκριν, θα πρέπει να αποσυρθεί το Νο.15 των Νάγκετς, τόσο για τον Σέρβο σέντερ όσο και για τον Μέλο. «Ελπίζω να αποσυρθούν και οι δύο φανέλες. Νίκολα και Καρμέλο. Ξέρω πως μπορεί να γίνει και το αξίζουν για όσα έκαναν για την ομάδα. Ο Μέλο έβαλε το Ντένβερ ξανά στο χάρτη. Ελπίζω να συμβεί», ήταν τα λόγια του Γκριν

