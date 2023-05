Τρεις ομάδες διεκδικούν την υπογραφή του Νικ Νερς, ο οποίος αποχώρησε από τους Τορόντο Ράπτορς.

Μόνο μία ομάδα θα είναι τυχερή για να αποκτήσει τον Νικ Νερς. Ο Καναδός προπονητής έμεινε ελεύθερος πριν από μερικές εβδομάδες, με τους Τορόντο Ράπτορς να επιλέγουν να γυρίσουν σελίδα στον οργανισμό τους.

Μόνο που τεχνικός (και) της Εθνικής Καναδά μοιάζει να είναι περιζήτητος, αφού τρεις ομάδες τον έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας τους.

Τα ονόματα των ομάδων δεν είναι εντελώς άγνωστα. Πρώτοι και καλύτεροι είναι οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Μάικ Μπούντενχολζερ.

Παράλληλα, τον Νερς θέλουν τόσο οι Φιλαντέλφια 76ερς (αποχώρησε ο Ντοκ Ρίβερς), όσο και οι Φοίνιξ Σανς (απολύθηκε ο Μόντι Γουίλιαμς). Μόνο μία θα είναι τυχερή και οι άλλες δύο θα πρέπει να αναζητήσουν τις επόμενες λύσεις στην ατζέντα τους.

Με το όνομα του Ντοκ Ρίβερς να απασχολεί και τους Σανς.

Nick Nurse will interview with the Sixers, Bucks and Suns by the end of the week.@ShamsCharania has the latest on the NBA coaching carousel.https://t.co/fQnSQlDBPd pic.twitter.com/cTbyTKytMy