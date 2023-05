Ο Τζαμάλ Μάρεϊ μιλάει στην τέταρτη περίοδο στα play-offs και έχει αφήσει τους υπόλοιπους να... τρώνε τη σκόνη του.

Οι Νάγκετς παίζουν απόψε (03:30) μέσα στο LA κόντρα στους Λέικερς και με νίκη τους... σκουπίζουν και παίρνουν πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ κάνει φοβερά πράγματα πάνω στο παρκέ και αποτελεί ένα από τα μεγάλα όπλα στα χέρια του Μάικ Μαλόουν στην πορεία για τον τίτλο. Μάλιστα ο Καναδός γκαρντ είναι με διαφορά ο κορυφαίος σκόρερ στους τελικούς περιφερειών στην τέταρτη περίοδο. Πατά... γκάζι στα κρισιμα και το Ντένβερ πανηγυρίζει.

Ο Μάρεϊ έχει τους περισσότερους πόντους λοιπόν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, αφού έχει πετύχει 38, τη στιγμή που ο δεύτερος Ριβς των Λέικερς έχει 22 και οι Βίνσεντ, ΛεΜπρόν και Ρόμπινσον έχουν από 20.

Most 4th quarter points by a player this Conference Finals:



38 — Jamal Murray

[gap]

22 — Austin Reaves

20 — Vincent, Robinson, LeBron pic.twitter.com/aBSD6IDfBT