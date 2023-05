Ο Μάικ Μαλόουν αποκάλυψε μια όμορφη ιστορία με τον Τζαμάλ Μάρεϊ μετά τη νίκη των Νάγκετς στο Game 3.

Ο Τζαμάλ Μάρεί είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τον Απρίλη του 2021 και αναγκάστηκε να χάσει αρκετούς μήνες, ζώντας μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως δεν το έβαλε κάτω, επέστρεψε δριμύτερος και πραγματοποιεί φοβερά play-offs, με τους Νάγκετς να βρίσκονται μια ανάσα από τους τελικούς.

Ο προπονητής των Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν αποκάλυψε μια ιστορία από εκείνη την εποχή με τον Καναδό γκαρντ. Ο Μαλόουν τόνισε: «Ήμουν στο λεωφορείο μαζί του και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο μετά τον τραυματισμό του. Είχε δάκρυα στα μάτια. Η πρώτη του σκέψη ήταν αν θα τον ανταλλάξουμε. Του απάντησα πως δεν πρόκειται να τον ανταλλάξουμε, τον αγαπάμε και θα τον περιμένουμε να γυρίσει».

O... τοξοβόλος Μάρεϊ κάνει παπάδες κόντρα στους Λέικερς και μετρά 35 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ κατά μέσο όρο με 45.5% στα τρίποντα. Φοβερός ο Καναδός.

Jamal Murray thought he was "damaged goods" and would get traded when he tore his ACL



