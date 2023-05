Σίλβερ για Μοράντ: «Σοκαρίστηκα όταν είδα το βίντεο» (vid)

Ο Άνταμ Σίλβερ πήρε θέση για το νέο θέμα που προέκυψε με τον Τζα Μοράντ και δεν έκρυψε το γεγονός ότι ξαφνιάστηκε από τη στιγμή ποτυ

Ο Μοράντ μπορεί να ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του μετά και το νέο live instagram όπου κρατούσε όπλο αλλά το γεγονός αυτό δεν πρόκειται να τον απαλλάξει τόσο εύκολα από τις επιπτώσεις. Ο κομισάριος του ΝΒΑ πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις και μιλώντας στο ESPN ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας αφορούσε το πόσο απίστευτα σοβαρό ήταν το πρώτο περιστατικό. Δηλαδή το να κουνάει όπλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τις συνέπειες στην καριέρα του, υπάρχουν και ζητήματα ασφαλείας. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε τραυματιστεί ή να σκοτώσει κάποιον. Ειλικρινά σοκαρίστηκα όταν είδα το βίντεο».

“Honestly, I was shocked when I saw this weekend — that video. Now, we’re in the process of investigating it."



