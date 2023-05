Ο Κάρι έγραψε ιστορία παρά τον αποκλεισμό των Γουόριορς.

Κουβάλησε τους Γουόριορς στον δεύτερο γύρο των playoffs, κάνοντας ματσάρες κόντρα στους Κινγκς. O Στεφ Κάρι συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και εκεί κόντρα στους Λέικερς, αλλά οι λιμνάνθρωποι είχαν περισσότερες λύσεις με ΛεΜπρόν και Ντέιβις και έτσι προκρίθηκαν στους τελικούς Δύσης.

Παρόλα αυτά ο ηγέτης των πολεμιστών μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα, αφού έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Γουόριορς με 30+ πόντους κατά μέσο όρο σε μια postseason. Οι άλλοι 3 είναι ο Κέβιν Ντουράντ, ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο Ρικ Μπάρι.

Despite being eliminated, Steph Curry became only the fourth player in Warriors history to average 30+ points in a single postseason 🙌 pic.twitter.com/ezzurY0Rsy