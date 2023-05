Ο Άντονι Ντέιβις δέχτηκε μία αγκωνιά στο πρόσωπο, στο Game 5 ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ωστόσο, φαίνεται να γλιτώνει το πρωτόκολλο διάσεισης και αναμένεται να παίξει στο κρίσιμο Game 6.

Η αποχώρηση του Άντονι Ντέιβις από το γήπεδο με αναπηρικό καροτσάκι προκάλεσε... τρόμο στους φίλους των Λος Άντζελες Λέικερς. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Game 5 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο σέντερ των Λέικερς δέχτηκε μία αγκωνιά στο πρόσωπο και αποχώρησε.

Η επιλογή για το καροτσάκι είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο, για λόγους ασφαλείας, ωστόσο το ζητούμενο για τον Ντέιβις ήταν αν θα μπει ή όχι στο πρωτόκολλο διάσεισης.

Αυτή τη στιγμή δείχνει να το αποφεύγει, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Game 6 (ξημερώματα Σαββάτου 13/5, 05:00), εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε ο Ντέιβις όχι μόνο θα έχανε το Game 6, αλλά θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολος και για το Game 7, αν φυσικά γίνει.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis (head injury) is expected to be available for Game 6 on Friday barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.