Οι Μιλγουόκι Μπακς θα έχουν συνάντηση με τον άλλοτε προπονητή των Μπρούκλιν Νετς και νυν μέλος του επιτελείου των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κένι Άτκινσον. Οι Τζέιμς Μπορέγκο και Τσαρλς Λι στη λίστα των υποψήφιων.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα κινηθούν γοργά για να βρουν τον αντικαταστάτη του Μάικ Μπούντενχολζερ. Σύμφωνα με το ESPN, οι Μπακς έλαβαν άδεια από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς προκειμένου να διερευνήσουν μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον συνεργάτη του Στιβ Κερ, Κένι Άτκινσον.

Ο τελευταίος είχε εργαστεί ως πρώτος προπονητής στους Μπρούκλιν Νετς, προτού αποχωρήσει για να αποτελέσει μέλος, αρχικά, των Λος Άντζελες Κλίπερς και ύστερα των πρωταθλητών Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ωστόσο, ο Άτκινσον δεν είναι ο μόνος που ενδιαφέρει τους Μπακς, αφού στη λίστα βρίσκεται το όνομα του πρώην τεχνικού των Σάρλοτ Χόρνετς, Τζέιμς Μπορέγκο και του Τσαρλς Λι, ο οποίος ήταν στο επιτελείο του Μπούντενχολζερ.

ESPN Sources: Milwaukee was granted permission to interview Golden State associate HC Kenny Atkinson. Some of other candidates expected to meet with Bucks on coaching job are Milwaukee associate HC Charles Lee, ex-Charlotte coach James Borrego. There will be additional candidates…