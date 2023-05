O Tζόρνταν Πουλ απογοητεύει στη σειρά των Γουόριορς με τους Λέικερς.

Οι Γουόριορς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά με τους Λέικερς, αφού χάνουν με 3-1 και χρειάζονται νίκη στην έδρα τους στο Game 5 για να μείνουν ζωντανοί στα play-offs.

Ένας από τους παίκτες που... αγνοείται στα ματς με τους λιμνάνθρωπους είναι και ο Τζόρνταν Πουλ, ο οποίος αν εξαιρέσουμε το πρώτο ματς, στα υπόλοιπα ψάχνεται και απογοητεύει.

Ο γκαρντ των πρωταθλητών σε αρκετές στιγμές μέσα στα ματς παίρνει βιαστικές αποφάσεις, κακά σουτ και δείχνει εκτός κλίματος. Ο Πουλ μπορεί να ξεκίνησε με 21 πόντους στο Game 1, αλλά στο δεύτερο ματς είχε μόλις 6 πόντους. Στο Game 3 είχε πέντε πόντους με 2/9 σουτ, ενώ ήταν άποντος με 0/4 στο τέταρτο παιχνίδι.

Jordan Poole in the WCSF vs. LAL:



Game 1 - 21 PTS, 7/15 FGM, 30 MIN

Game 2 - 6 PTS, 3/6 FGM, 16 MIN

Game 3 - 5 PTS, 2/9 FGM, 22 MIN

Game 4 - 0 PTS, 0/4 FGM, 10 MIN



Warriors trail in series, 3-1 😳



What’s going on with Poole? 🤔 pic.twitter.com/J2NobzZTUI