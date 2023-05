Κερ: «Οι Λέικερς παίζουν εντέχνως και πήραν σφυρίγματα με floping» (vid)

Ο Στιβ Κερ στάθηκε στα σφυρίγματα που πήραν οι Λος Άντζελες Λέικερς λέγοντας ότι οι παίκτες έκαναν floping.

Οι Λέικερς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Γουόριορς και ο προπονητής του Γκόλντεν Στέιτ στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν οι παίκτες του Λος Άντζελες σφυρίγματα.

«Μας έδωσαν τρεις-τέσσερις φορές φάουλ πάνω σε σκριν. Δεν έχω δει το replay σε κανένα από αυτά αλλά σε δύο περιπτώσεις ήταν πολύ απογοητευτικά σφυρίγματα και φάνηκε την ώρα του αγώνα» σχολίασε ο Στιβ Κερ και συνέχισε: «Οι Λέικερς είναι μια ομάδα που παίζει με πολλή δεξιοτεχνία ως προς το να παίρνει κάποια σφυρίγματα. Καταλαβαίνουν πώς να δημιουργήσουν κάποιες καταστάσεις».

Και κατέληξε: «Νομίζω έκαναν κάποια floping και ανταμείφθηκαν ωστόσο θα πρέπει να δω το replay των φάσεων. Ίσως κάνω λάθος, ίσως να ήταν όλα παράνομα σκριν αλλά δεν μου φάνηκε όταν το έβλεπα στη ροή του αγώνα».

