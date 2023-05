Ο Μάρκους Σμαρτ πήρε για δεύτερη συνεχόμενη και τρίτη συνολικά σεζόν το βραβείο του πιο hustle playrer του ΝΒΑ.

Οι Σέλτικς συνεχίζουν να αγωνίζονται στην postseason του ΝΒΑ και να διεκδικούν μία θέση στα τελικά, έχοντας στο ρόστερ τους τον Μάρκους Σμαρτ. Ο Αμερικανός άσσος των Κελτών για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέληξε με το βραβείο του πιο hustle παίκτη της σεζόν.

Τι σημαίνει αυτό; Μιλάμε για τον παίκτη που είναι επιδραστικοί στο παιχνίδι μίας ομάδας ακόμη και όταν αυτό δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στη στατιστική.

Μεταξύ άλλων, είναι η τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια στην καριέρα του που παρασημοφορείται με τον εν λόγω τίτλο και αποτελεί ένα σημαντικό πολυεργαλείο στα χέρια του Ματζούλα.

