Ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες. Έστω και αν δεν το... έδειξε με το βλέμμα του.

Οι Μπόστον Σέλτικς έβγαλαν τρομερή αντίδραση στο Game 2 και έφεραν στα ίσια τη σειρά με τους Σίξερς.

Μια αντίδραση που άρεσε και με το παραπάνω στον προπονητή της ομάδας, Τζο Ματσούλα, αν και δεν θέλησε να το δείξει μετά το τέλος του αγώνα.

«Πώς ήταν οι τελευταίες 48 ώρες για τους Σέλτικς;» ήταν η ερώτηση που του έγινε: «Όλοι Θυμωμένοι. Τσαντισμένοι» απάντησε αρχικά ο Ματσούλα.

«Σας άρεσε;» ακολούθησε η επόμενη ερώτηση: «Ναι».

Όσο για την έκφρασή του; Σαν να είχε... χάσει το ματς!

