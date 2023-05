Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν πρώτος στις προτιμήσεις για το βραβείο του MVP συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους. Δεύτερος ο Γιόκιτς, τρίτος ο Γιάννης.

Το βραβείο του MVP βρήκε το νέο του κάτοχο στο πρόσωπο του Τζοέλ Εμπίντ με τον Καμερουνέζο άσσο να "παρασημοφορείται" με την εν λόγω διάκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της οποίας τον ανέδειξε μπορούν να...μιλήσουν από μόνα τους. Οι προκάτοχοι του τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη, Νίκολα Γιόκιτς (15 για πρώτη, 52 για δεύτερη και 32 ψήφους για τρίτη θέση) και Γιάννης Αντετοκούνμπο (12 ψηφους για πρώτη, 23 για δεύτερη και 65 για τρίτη), βρέθηκαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση με 674 και 606 πόντους αντίστοιχα, ενώ 4ος τερμάτισε ο Τζέισον Τέιτουμ με 280.

Τελευταίοι στη λίστα με 1 πόντο ήταν οι Μπράνσον και Μοράντ, ενώ μεταξύ άλλων υπήρχαν και οι Κάρι - Ντόντσιτς και Μπάτλερ με το δικό τους "μερίδιο".

LeBron James did not receive a vote for NBA MVP this season.



This is the first time in his NBA career he didn't get a single vote for MVP. pic.twitter.com/tUosrsxCZO