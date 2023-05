Σε άλλο ένα... ενδοοικογενειακό επεισόδιο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πήρε μέρος ο Τζόρνταν Πουλ, που τα έβαλε με μέλος του σταφ της ομάδας κατά τη διάρκεια του Game 7 με τους Κινγκς.

Ακόμα και αν προκρίθηκαν, μετά την επική 50άρα του Στεφ Κάρι, στα ημιτελικά της Δύσης αφού απέκλεισαν τους Κινγκς στο Game 7, οι Γουόριορς δεν παύουν να έχουν τα δικά τους θέματα.

Συγκεκριμένα αυτά αφορούν κυρίως τον Τζόρνταν Πουλ, που δε θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη ο οποίος αποτέλεσε X-Factor στους περσινούς τελικούς με τους Σέλτικς. Ο Πουλ το καλοκαίρι είχε δεχθεί τη γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν και φαίνεται πως έχει επηρεάσει αρκετά τις σχέσεις των δύο.

Μετά το Game 6 της σειράς με τους Κινγκς, αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον συμπαίκτη του, με την κάμερα να πιάνει το στιγμιότυπο. Στο Game 7 ο Πουλ υπέπεσε σε νέο ατόπημα, αυτήν τη φορά όμως με μέλος του προπονητικού σταφ των πρωταθλητών.

Ένας εκ των συνεργατών του Στιβ Κερ, ο Άντονι Βίρεν αντάλλαξε μερικές έντονες κουβέντες με τον Πουλ κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ. Οι δυο τους τα είπαν σε έντονο ύφος με τον Πουλ να φαίνεται πως είχε πολλά να πει αρχικά και τον Βίρεν να του απαντά.

Θα φανεί αν οι Γουόριορς καταφέρουν όλα αυτά να τα αφήσουν πίσω τους και να επικεντρωθούν στην επική σειρά με τους Λέικερς και στην τιτανομαχία του Κάρι με τον ΛεΜπρόν.

