Γουόριορς εναντίον Λέικερς, Κάρι εναντίον ΛεΜπρόν και ο Κλέι Τόμπσον στη... μέση, μιας και ο πατέρας του θα υποστηρίξει την ομάδα του Λος Άντζελες στην ημιτελική σειρά των play-offs της Δύσης.

Μετά την επική 50άρα του Στεφ Κάρι στο Σακραμέντο, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης, εκεί όπου θα συναντήσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς. Υπάρχουν όμως μερικοί παίκτες που δε θα έχουν την υποστήριξη των γονιών τους στη συγκεκριμένη σειρά.

Ένας εξ αυτών είναι ο Κλέι Τόμπσον. Ο πατέρας του, Μάικαλ Τόμπσον είναι πρώην παίκτης των «λιμνανθρώπων», με τους οποίους μάλιστα έχει κατακτήσει και δύο πρωταθλήματα το 1987 και το 1988.

Ο Κλέι ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση επί των Κινγκς και εξέφρασε την πεποίθηση πως ο πατέρας του μάλλον θα στηρίξει την ομάδα για την οποία έπαιξε στο παρελθόν, κάνοντας χιούμορ. Τους Λέικερς πάντως είχε παραδεχτεί πως υποστήριζε και εκείνος όταν ήταν μικρός.

Μάλιστα την τελευταία φορά που συναντήθηκαν αυτά τα δύο franchise στα play-offs του ΝΒΑ, ο Μάικαλ Τόμπσον ήταν ακόμα παίκτης των Λέικερς. Το μακρινό 1991 οι Γουόριορς ηττήθηκαν με 4-1 στη σειρά, με τον Κλέι Τόμπσον να είναι μόλις ενός έτους.

"If I had to guess, probably his employer. I have so many great memories with him watching the Lakers, Kobe, Shaq and Pau… I'm just really excited to try and stick it to the team I grew up rooting for."



Klay Thompson on who his dad will be rooting for 😂pic.twitter.com/upimT6sbm9