Ντρέιμοντ Γκριν: «Έχασα τον σεβασμό για τον Σαμπόνις»

Το τέλος της σειράς ανάμεσα στους Σακραμέντο Κινγκς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αναγέννησε μία κόντρα: Ανάμεσα στον Ντρέιμοντ Γκριν και τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν έχασε χρόνο. Μετά την πρόκριση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Game 7 κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, έκανε ένα ακόμη podcast.

Σε αυτό κάνει... επίθεση στον Ντομάντας Σαμπόνις, εξηγώντας ότι έχασε αρκετό σεβασμό για τον Λιθουανό σέντερ, αφού μετά το τέλος του ματς δεν έδωσε το χέρι του στους νικητές.

«Δεν θέλεις να σφίξεις τα χέρια άλλων μετά από μία ήττα, δεν το σέβομαι αυτό. Κάποτε έφυγα από το γήπεδο, έχοντας χάσει ένα Game 7 απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Πήγα στα αποδυτήρια, κάθισα κάτω και είπα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Βγήκα στο γήπεδο και έδειξα σε όλους αγάπη. Χάνεις, πρέπει να το διαχειριστείς. Απέδωσε την απαραίτητη τιμή. Είναι τρελό για εμένα. Δεν το σέβομαι. Είναι τρελό», είπε ο Γκριν.

Η κόντρα ανάμεσα στον Γκριν και τον Σαμπόνις ξεκίνησε από το Game 2 όταν ο πρώτος πάτησε τον δεύτερο, μετά από... κοκορομαχία, με αποτέλεσμα την αποβολή του Γκριν και την τιμωρία για ένα παιχνίδι.

Πάντως, λίγο νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου του Game 7 ο Γκριν αναφέρθηκε και στην ομάδα του και στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ζητώντας ουσιαστικά από τον κόσμο να μην τους... ξεγράφει, να μην αναζητούν τους επόμενους Γουόριορς ή τον επόμενο ΛεΜπρόν, αλλά πρέπει να απολαύσουν τη στιγμή.

"Lost a lot of respect for Sabonis." Draymond on Sabonis not shaking hands with them at the end of the game. pic.twitter.com/j3vWRfo2Dd