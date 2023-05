Οι αναφορές στον Στεφ Κάρι, στον κόσμο του twitter, πήραν διαστάσεις ενός πελώριου... κύματος, το οποίο παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του.

Ο Στεφ Κάρι έβγαλε μία ηγετική ομιλία και στη συνέχεια πέτυχε 50 πόντους στη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Game 7 κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Και ο αθλητικός κόσμος του twitter όχι μόνο τρελάθηκε, αλλά αποθέωσε τον τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA.

Ο τενίστας Άντι Μάρεϊ διαπίστωσε ότι «Ο Στεφ Κάρι είναι διαφορετικός», ενώ ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι Κρόος έγραψε: «Είναι ακόμα το Νο1». Ο Κέβιν Ντουράντ... έπαιξε με τον αριθμό της φανέλας του Κάρι και τους πόντους που σημείωσε: «Θρυλικό Νο30, 50 πόντους».

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ έγινε περισσότερο περιγραφικός: «Στεφ Κάρι, παλιοτόμαρο (σ.σ.: Ό,τι πιο κοντινό στο filthy animal που χρησιμοποίησε ο Λίλαρντ)... Μόλις ξεπέταξε μία εξαιρετική ομάδα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα».

Steph Curry you filthy animal lol… he just packed up a very good team … in a very tough building 🫡