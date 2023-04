Φίλος των Γουόριορς και θαυμαστής του Κάρι βρέθηκε ανάμεσα στους φιλάθλους των Κινγκς και... τρελάθηκε από τη χαρά του όταν έκανε πάσα στον αγαπημένο του παίκτη.

Άλλος... πλανήτης το ΝΒΑ. Δεν τον χαρακτηρίζουν αδίκως έτσι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Και ένας από αυτούς φάνηκε πριν από το τζάμπολ του αγώνα Κινγκς-Γουόριορς με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης.

Ένας φίλος του Γκόλντεν Στέιτ βρέθηκε ανάμεσα σε φιλάθλους των Σακραμέντο Κινγκς φορώντας φανέλα του Στεφ Κάρι και όχι μόνο δεν του έλεγαν τίποτα, αλλά χαμογελούσαν μαζί του και τον τραβούσαν βίντεο όταν ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ του έδωσε τη μπάλα προκειμένου να του πασάρει.

Η χαρά του πιτσιρικά αποτυπώθηκε στο πρόσωπό του καθώς ένα τεράστιο χαμόγελο χαράς και ευτυχίας συνόδευσε το εύστοχο τρίποντο του Στεφ!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

This fan's reaction to throwing the ball to Steph 🤩 pic.twitter.com/y5iXU8AdtC