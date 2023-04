Δεν ήταν φρόνιμος ο Έντουαρντς μετά το τέλος του Game 5 κόντρα στο Ντένβερ.

Μπλεξίματα για τον Άντονι Έντουαρντς που δεν αντέδρασε σωστά μετά την ήττα των Τίμπεργουλβς στο Game 5 και τον αποκλεισμό τους από τους Νάγκετς.

Ο σταρ της Μινεσότα, σύμφωνα με Μέσο του Ντένβερ, φέρεται να έχει πετάξει καρέκλα, η οποία χτύπησε δύο εργαζομένους του γηπέδου των Νάγκετς. Οι δύο άνθρωποι τον κατηγορούν ότι τους τραυμάτισε με την καρέκλα που τους πέταξε. Όλα αυτά έγιναν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Δεν κύλησαν καλά τελικά τα play-offs για τον παίκτη των Τίμπεργουλβς, παρόλο που έκανε πολλά μεγάλα ματς για να γλιτώσει την ομάδα του.

Anthony Edwards has been cited for third-degree assault after allegedly throwing a chair that hit two arena employees following Minnesota's Game 5 loss, per @DenverSportsCom



More here: https://t.co/Kwv7Ak3U9N pic.twitter.com/2Z3EoAGmkV