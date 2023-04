Προσπαθώντας να τελειώσει μία φάση και με τον Άντονι Ντέιβις ξανά μπροστά του, ο Τζα Μοράντ χτύπησε το χέρι του μετά την προσγείωση σε αυτό και φάνηκε πόσο πολύ πόνεσε απ' τις αντιδράσεις του.

Και πάλι με τον Άντονι Ντέιβις πρωταγωνιστή, όπως στο Game 1, ο Τζα Μοράντ βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε το χέρι του. Ο σταρ των Γκρίζλις παίζει με δεμένο τον καρπό του στο Game 4 απέναντι στους Λέικερς και σε μία προσγείωση στο παρκέ έβαλε αυθόρμητα το χτυπημένο του χέρι.

Αυτομάτως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να αντέξει τον πόνο, αφού έβαλε όλο το βάρος του στο δεξί χέρι και έτσι σφάδαζε μπροστά στην κάμερα. Για λίγο πέρασε εκτός παιχνιδιού αλλά επέστρεψε αργότερα κανονικά στην αναμέτρηση.

Ja Morant appeared to injure his hand on this play and was grimacing in pain 😬pic.twitter.com/6nJywrb8tQ