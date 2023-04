Σε... αναμμένα κάρβουνα οι Κινγκς για την κατάσταση του Ντε Άαρον Φοξ ενόψει Game 5 με Γουόριορς

Οι Κινγκς έφτασαν μια... ανάσα από το break μέσα στην έδρα των Γουόριορς, αλλά το τρίποντο του Μπαρνς δεν βρήκε στόχο και έτσι οι πολεμιστές ισοφάρισαν σε 2-2. Πλέον το Σακραμέντο προετοιμάζεται για το Game 5, όμως οι ιθύνοντας της ομάδας αγωνιούν για την κατάσταση του ηγέτη τους, Ντε Άαρον Φοξ που κάνει ματσάρες και στα play-offs.

Ο γκαρντ των βασιλιάδων υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού (στον δείκτη) στο Game 4, αλλά υπάρχει ελπίδα πως θα προσπαθήσει να παίξει στο Game 5. Θα πρέπει να φορέσει προστατευτικό κάλυμμα στο δάχτυλιδι του. Φυσικά έχει δηλωθεί ως αμφίβολος για το ματς και μένει να δούμε αν τελικά θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του.

Στη σειρά κόντρα στους Γουόριορς μετρά 31.5 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Kings guard De'Aaron Fox fractured the very tip of his left index finger in Game 4, but there's still hope he will try and play Game 5 on Tuesday, sources tell ESPN. Fox would need to play with a protective covering on the finger. He will be listed as doubtful.