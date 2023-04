Ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ αναφέρθηκε στο status του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει Game 4 (25/4, 2:30π.μ.).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προλάβει να αγωνιστεί μόλις για 10:50 από τα πιθανά 144 αγωνιστικά λεπτά στη σειρά των Μπακς με τους Χιτ αφού ο τραυματισμός του στη μέση στο Game 1 τον έθεσε νοκ άουτ από τα επόμενα δυο ματς.

Το Μαϊάμι προηγείται με 2-1 νίκες στη σειρά με τα «Ελάφια» και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ αναφέρθηκε στο status του Αντετοκούνμπο πριν από το Game 4.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάστασή του. Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θα δούμε ξανά τα δεδομένα πριν από το Game 4. Το ιατρικό τιμ, εγώ, ο Τζον Χορστ και ο ίδιος ο Γιάννης θέλουμε να παίξει. Όταν πάρουμε την απόφασή μας, θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ξέρετε, ο Γιάννης θέλει πάντα να είναι διαθέσιμος...»,

Τη φετινή σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει απουσιάσει από 21 αγώνες (σε κανονική διάρκεια και play-offs) με το ρεκόρ των Μπακς να διαμορφώνεται σε 12-9.

