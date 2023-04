O Tρέι Γιανγκ δεν αφήνει ασυγκίνητους τους Λέικερς.

Οι Λέικερς έχουν μπροστά τους τη σειρά με τους Γκρίζλις για τα play-offs, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν ψάχνονται και για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον Sean Deveney που επικαλείται executive του ΝΒΑ, οι λιμνάθρωποι θα στοχέψουν στον Τρέι Γιανγκ.

Αν οι Χοκς δεν κάνουν κάποια κίνηση το καλοκαίρι, τότε οι Λέικερς θα είναι μια πιθανότητα για την επόμενη σεζόν. Τη σεζόν 2026-07 ο παίκτης θα έχει player option με την Ατλάντα, αν φυσικά βρίσκεται στους Χοκς μέχρι τότε.

Mένει να δούμε αν μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε κάποιου είδους σύνδεση των Λέικερς με τον Γιανγκ που έχει περάσει από 40... κύματα τους τελευταίους μήνες στην Ατλάντα.

An NBA Executive believes the Lakers will target Trae Young



