Nτουράντ: «MVP o Eμπίντ, είναι ασταμάτητος»

Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε τον Τζοέλ Εμπίντ.

Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε ποιος θα αναδειχθεί MVP της σεζόν, με τους Τζοέλ Εμπίντ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς να δίνουν μάχη. Ο Κέβιν Ντουράντ που έχει δύσκολο έργο κόντρα στους Κλίπερς στη σειρά που βρίσκεται στο 1-1, επέλεξε τον δικό του MVP για τη σεζόν που διανύουμε.

Ο KD είναι ξεκάθαρος και θεωρεί πως ο ηγέτης των Σίξερς θα πρέπει να πάρει το βραβείο. «Είναι ο MVP. Ο Εμπίντ είναι ασταμάτητος. Ο Τζοέλ είναι ο άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος και την περσινή σεζόν», ήταν τα λόγια του σταρ των Σανς.

Kevin Durant picks Joel Embiid to win MVP



“He's just flat-out unstoppable”



(Via @boardroom ) pic.twitter.com/XwKo7sQ52Z