Ο ΤζιΤζι Τζάκσον των Μέμφις Γκρίζλις υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να χάσει 3-4 μήνες, δίνοντας συνέχεια στην κακοδαιμονία που βασάνισε πέρσι την ομάδα από το Τενεσί.

O ΤζιΤζι Τζάκσον ήταν ένας από τους λίγους υγιείς παίκτες των Μέμφις Γκρίζλις την περασμένη σεζόν. Αγωνίστηκε σε 48 ματς, στη rookie σεζόν του, μετρώντας 14.6 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Ωστόσο, η φετινή αγωνιστική σεζόν θα ξεκινήσει διαφορετικά, αφού ο φόργουορντ των Γκρίζλις υπέστη κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, παίζοντας μπάσκετ.

Η επιστροφή του υπολογίζεται σε περίπου 3-4 μήνες, κάτι που θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την επέμβαση, στην οποία θα υποβληθεί.

Την περασμένη σεζόν το Μέμφις ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από απανωτά προβλήματα τραυματισμού των παικτών του, με τους Τζα Μοράντ, Ντέσμοντ Μπέιν, Λουκ Κενάρντ, Μάρκους Σμαρτ, Μπράντον Κλαρκ να χάσουν σημαντικό κομμάτι της σεζόν.

Ο Στίβεν Άνταμς έχασε ολόκληρη τη σεζόν.

The Grizzlies say GG Jackson broke his fifth metatarsal in his right foot earlier this week, and will be having surgery next week.