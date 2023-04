Ευχάριστα τα νέα για την κατάσταση στου Τζα Μοράντ καθώς απέφυγε το κάταγμα ωστόσο ακόμα παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του στο δεύτερο ματς με τους Λέικερς.

Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ο σούπερ σταρ των Μέμφις Γκρίζλις ο οποίος κατά τη διάρκεια του Game 1 απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι ύστερα από επικίνδυνη πτώση στο παρκέ με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το υπόλοιπο του αγώνα.

Όπως είναι γνωστό οι Λέικερς επικράτησαν των γηπεδούχων Γκρίζλις και έκαναν το break στη σειρά παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 νίκες ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε στον Μοράντ ενόψει της συνέχειας της σειράς. Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, τα νέα είναι καθησυχαστικά για τον ηγέτη του Μέμφις αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα προλάβει το Game 2.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιο σπάσιμο στο χέρι του ωστόσο η συμμετοχή του στο δεύτερο ματς της σειράς παραμένει στον... αέρα.

No breaks or fractures in Grizzlies star Ja Morant's right hand, sources say. His status remains up in air for Game 2 vs. Lakers with what's believed to be a significant pain tolerance injury. Reporting from Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/MKqhnPamfY