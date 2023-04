Ο Γιόκιτς δεν έκανε τα συνηθισμένα του νούμερα στο σκοράρισμα αλλά οι Νάγκετς... διέλυσαν με 109-80 τους Τίμπεργουλβς στην πρώτη πράξη της σειράς για το 1-0.

Με ένα τρομερό ξέσπασμα στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Νάγκετς επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί της σειράς απέναντι στους Τίμπεργουλβς και έκαναν το 1-0 με το ευρύ 109-80 και δίχως να συναντήσουν την παραμικρή... ενόχληση.

Παρότι ο Νίκολα Γιόκιτς στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε δε χρειάστηκε να βγάλει... λαγούς από το καπέλο του στο σκοράρισμα, με μόλις 13 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, το Ντένβερ δε συνάντησε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα ο Σέρβος σέντερ αποβλήθηκε και για πρώτη φορά μετά το 2019, έχοντας προηγουμένως κάνει και ένα flagrant στον Έντουαρντς.

Nikola Jokic gets called for his 5th foul on this flagrant call after he hits Anthony Edwards across the face 🤕pic.twitter.com/xdYnoTFLkT