ΝτιΆρον Φοξ και Μαλίκ Μονκ έχουν ξαναβάλει τους Κινγκς στον χάρτη των play-offs, με εντυπωσιακά κατορθώματα στο Game-1 απέναντι στους Γουόριορς που θυμίζουν εποχές... Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Light the beam... Οι Κινγκς επέστρεψαν και το έχουν κάνει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Μετά από 17 χρόνια ανομβρίας και απουσίας από τα play-offs, το Σακραμέντο υπέταξε τους πρωταθλητές Γουόριορς στο Game-1 και το κοινό του ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Τη σπίθα όμως άναψαν δύο παιδιά από το Κεντάκι. Ο ΝτιΆρον Φοξ που τείνει να γίνει ο πιο clutch της λίγκας και ο Μαλίκ Μονκ, η επιτομή του έκτου παίκτη. Οι δυο τους σκόραραν 70 από τους 126 πόντους των Κινγκς και πήραν στις πλάτες τους την ομάδα για το 1-0, γράφοντας ένα... τσουβάλι ρεκόρ.

Ο Φοξ σκόραρε 29 από τους 38 του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση πρωτοεμφανιζόμενου παίκτη στα play-offs μετά τους 42 του Ντόντσιτς το 2020. Μάλιστα δεν κατάφερε μόλις για έναν πόντο να ισοφαρίσει τα πεπραγμένα του Πέτζα Στογιάκοβιτς, που διατηρεί (προσωρινά μάλλον) το ρεκόρ του franchise.

Από την πλευρά του ο Μονκ άλλαξε άλλη μία φορά τον ρυθμό της αναμέτρησης ερχόμενος από τον πάγκο. Σκόραρε 15 από τους 32 πόντους του στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι υπόλοιποι Κινγκς και ο Φοξ δεν μπορούσαν να δουν καθαρά το καλάθι. Ο Μονκ με αυτήν του την επίδοση ξεπέρασε τον Μπεν Γκόρντον (30 πόντους το 2005) όσον αφορά το σκοράρισμα από τον πάγκο σε ντεμπούτο play-offs. Και δε σταματάει εκεί, αφού οι 14 βολές στις οποίες ευστόχησε, χωρίς να χάσει ούτε μία, ισοφάρισαν το ρεκόρ του Στογιάκοβιτς από το μακρινό 2001.

32 POINTS for @AhmadMonk in the Kings Game 1 win!



Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005. pic.twitter.com/YbwFTbTapT