Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν μπορεί να λησμονήσει τον Μπιλ Ράσελ. Και στο Game 1 της σειράς ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Ατλάντα Χοκς έκανε μία ιδιαίτερη κίνηση.

Η σχέση του Τζέιλεν Μπράουν με τον Μπιλ Ράσελ ήταν ιδιαίτερη. Ο πρώτος έμαθε να μάχεται για τα δικαιώματά του από τον δεύτερο. Και ο χαμός του Ράσελ είχε μεγάλη σημασία για τον γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς.

Έτσι και αλλιώς, οι Σέλτικς δεν σταματούν να τιμούν σε κάθε πιθανή ευκαιρία τη θρυλική τους μορφή. Ο αριθμός «6» υπάρχει σε πολλά σημεία του TD Garden. Ωστόσο, ο Μπράουν, στο Game 1 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς προχώρησε και σε μία δική του κίνηση.

Παρουσιάστηκε με παπούτσια του Κόμπι Μπράιαντ, τα οποία είχαν ξεχωριστές δημιουργίες πάνω τους. Από τη μία μεριά ο μοναδικός Μπιλ Ράσελ και από την άλλη η αποτύπωση μιας κοινής τους φωτογραφίας.

Jaylen Brown is honoring “The Great Bill Russell” with custom shoes to start the #NBAPlayoffs pic.twitter.com/iOYTpwp9Ab