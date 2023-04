Η κόρη του ΝτεΡόζαν έκανε τους πάντες να την αγαπήσουν με τις viral φωνές της κάνοντας αεροπορική εταιρία να προσφερθεί να αναλάβει τη μεταφορά της στο Μαϊάμι.

Μετά την ήττα τους από τους Χοκς, οι Χιτ θα διεκδικήσουν την θέση τους στα playi-in στο δεύτερο και τελευταίο ματς των play-in κόντρα στους Μπουλς. Η Ντάιαρ ΝτεΡόζαν, η κόρη του ΝτεΜάρ, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο ματς με τους Ράπτορς, αφού το... ουρλιαχτό της σε κάθε βολή των παικτών του Τορόντο έγινε η αφορμή για το πενιχρό ποσοστό των Καναδών από τη γραμμή.

Το video με τις φωνές της έγινε γρήγορα viral και η επιρροή της άγγιξε ακόμη και τις αεροπορικές εταιρίες. Η United Airlines προσφέρθηκε να αναλάβει τη μεταφορά της πιτσιρίκας στο Μαϊάμι.

The flight's on us. What do you say, @DeMar_DeRozan ? We’d love to take Diar’s talents to South Beach. https://t.co/6jnHOjecYy

«Νομίζω δεν το ήξερα μέχρι και το τέλος της δεύτερης περιόδου... Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εκείνη μέχρι που ένας παίκτης μου το είπε αστειευόμενος. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ήταν εκείνη που φώναζε και είμαι χαρούμενος που δούλεψε, έκανε τη δουλειά της...» είπε ο ΝτεΡόζαν σε πρόσφατη εκπομπή που δήλωσε υπεύθυνος γονιός καθώς η κόρη του επέστρεψε ήδη στο σχολείο.

Παρόλα αυτά ο ΛαΒίν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» και στο επόμενο ματς με... ειδική άδεια από τη δασκάλα.

From NBA Today: Zach LaVine and DeMar DeRozan join us from the team plane to weigh in on Diar DeRozan’s availability for Bulls-Heat: “I think the teacher is going to give her a hall pass.” pic.twitter.com/hgXlEBeKv9