O Kέβιν Ντουράντ έχει συνηθίσει στις νίκες το τελευταίο διάστημα και το Gazzetta γράφει για τον ηγέτη των Σανς που φέτος έχει τη μεγάλη του ευκαιρία.

Το Φοίνιξ ξεκίνησε τη χρονιά μουδιασμένα, αλλά από τη στιγμή που έκανε δικό του τον Κέβιν Ντουράντ, ο στόχος ήταν ένας και ξεκάθαρος. Το πρωτάθλημα! Πλέον στο Φοίνιξ υπάρχει μια εντυπωσιακή τετράδα αποτελούμενη από τους KD, Μπούκερ, Πολ και Έιτον, ενώ σίγουρα σημαντική απουσία είναι ο Μάικαλ Μπρίτζες που κάνει ματσάρες στους Νετς. Όμως για να πάρεις Ντουράντ, κάτι πρέπει να δώσεις και οι... ήλιοι θυσίασαν τον Μπρίτζες.

Το Gazzetta στέκεται στο τρελό σερί συνεχόμενων νικών που τρέχει ο Ντουράντ και τον κάνει να αισιοδοξεί ενόψει postseason, εκεί όπου θα ψάξει το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Oι Σανς ξεκινούν το ταξίδι τους στα play-offs τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπου υποδέχονται τους επικίνδυνους Κλίπερς.

Η αλήθεια είναι πως ο Ντουράντ δεν έχει παίξει και πολλά ματς το 2023. Έχει αγωνιστεί σε 13 ματς. Όμως σε αυτό το διάστημα είναι σχεδόν άχαστος και μετρά μόλις μια ήττα. Ο Ντουράντ έχει να χάσει από τις 4 Γενάρη και το ματς των Νετς κόντρα στους Μπουλς. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα έχει σαρώσει όλα, είτε στους Νετς, είτε στους Σανς. Ο KD μετρά 8 νίκες στις 8 αναμετρήσεις του με τη φανέλα των Σανς. Δεν χάνει με τίποτα στο Φοίνιξ και αυτό είναι κάτι που κάνει την ομάδα του Μόντι Γουίλιαμς να αισιοδοξεί.

Επιπλέον εξαιρετικές είναι οι επιδόσεις του Ντουράντ από τον Δεκέμβρη του 2022 μέχρι σήμερα. Όταν βρίσκεται στο παρκέ, απογειώνει την ομάδα του. Φυσικά μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων και πιο ξεχωριστών σκόρερ στην ιστορία της λίγκας. Ίσως ο μοναδικός παίκτης στο τωρινό ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται, αφού πάντα σουτάρει από πάνω σουτ λόγω τους ύψους του και της τεχνικής του. Ένα... υβρίδιο που σπάνια συναντάμε στο άθλημα.

Ο KD λοιπόν από τον Δεκέμβρη του 2022 μέχρι και σήμερα μετρά 22 νίκες στα τελευταία 24 ματς του. Απίθανο στατιστικό και ενώ τα playoffs έρχονται. Και εκεί οι σκληροί Κλίπερς θα πρέπει να κάνουν σπουδαία δουλειά πάνω του αν θέλουν να έχουν τύχη για πρόκριση. Οι 2 ήττες προήλθαν από Σέλτικς και Μπουλς, ενώ στις 22 υπόλοιπες περιπτώσεις, οι αντίπαλοι του έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι.

Kevin Durant is the 1st 55-40-90 player in NBA history.



Durant 2022-23 | 56% FG | 40% 3P | 92% FT



Credit @StatsWilliams pic.twitter.com/SHmLvJnYFG