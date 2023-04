Η Καλιφόρνια για πρώτη φορά στην ιστορία έχει τις τέσσερις ομάδες της στα playoffs.

Μεγάλες στιγμές ζει φέτος η πολιτεία της Καλιφόρνια, αφού οι ομάδες της τα πήγαν περίφημα στη regular season και κατάφεραν να προκριθούν στα playoffs (οι Λέικερς μέσω play-in).

Για πρώτη φορά στην ιστορία Γουόριορς, Κινγκς, Λέικερς και Κλίπερς βρίσκονται στην postseason την ίδια σεζόν. Μάλιστα οι πρωταθλητές του Κάρι και του Τόμπσον κοντράρονται με το Σακραμέντο στον πρώτο γύρο των playoffs. Όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, θα παίξει με τον νικητή του Λέικερς-Γκρίζλις. Δηλαδή μπορεί να έχουμε άλλη μια μάχη της Καλιφόρνια, αυτή τη φορά στον δεύτερο γύρο των playoffs.

Οι Γουόριορς θέλουν το repeat, οι Λέικερς την επιστροφή στον θρόνο μετά το 2020, οι Κλίπερς το πρώτο τους, ενώ οι Κινγκς (σαν Rochester Royals) είχαν κατακτήσει τον τίτλο του 1951.

California, here we come 🔥



The Warriors, Kings, Lakers and Clippers are in the playoffs for the first time in the same year! pic.twitter.com/AYqQ6f808N