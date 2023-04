Ρέντικ: «Ο Γιάννης αξίζει το MVP αλλά δεν θα το κερδίσει» (vid)

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ εξήγησε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αξίζει το βραβείο MVP για τρίτη φορά στην καριέρα του όμως αυτό θα καταλήξει πιθανότατα στον Τζοέλ Εμπίντ.

Τα play-offs στο ΝΒΑ βρίσκονται προ των πυλών, οι Μπακς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον α' γύρο που θα προκύψει από το play-in της Ανατολής και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ αναφέρθηκε στη μάχη για τον τίτλο του MVP ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Τζοέλ Εμπίντ και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Ρέντικ, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 39 του χρόνια, έχοντας παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου για 15 σεζόν εργάζεται πλέον ως αναλυτής ΝΒΑ, τονίζοντας σχετικά:

«Για μένα ο Γιάννης είναι ο MVP. Πιστεύω πως δεν θα κερδίσει, αλλά αξίζει το βραβείο. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην καλύτερη ομάδα. Πίστευα πως θα ήταν δύσκολο να τον ψηφίσω γιατί έχασε αρκετά ματς, αλλά δεν έπαιξε τελικά και τόσα λιγότερα παιχνίδια από Εμπίντ και Γιόκιτς. Πολυτιμότερος λογικά θα βγει ο Εμπίντ. Και οι τρεις θα το άξιζαν, αλλά ο Γιάννης περισσότερο. Οι Μπακς ήταν η καλύτερη ομάδα και ο Γιάννης ήταν κυρίαρχος. Οι Σίξερς είχαν καλύτερο ρεκόρ όταν δεν έπαιζε ο Εμπίντ, ενώ οι Μπακς είχαν με τον Γιάννη σχεδόν 75% ποσοστό νικών. Δεν με νοιάζει τι έγινε πέρσι, πρόπερσι ή το 2005. Μιλάμε για φέτος και για μένα φέτος ήταν ο MVP»

Here’s my MVP vote. New Old Man and the Three things today- no paywall for this episode. It’s available to all. We talk thru all my end of season awards voting. pic.twitter.com/kFlQHD4Vkq