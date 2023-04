Πέραν από back to back πρώτος σκόρερ στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, ο Τζοέλ Εμπίντ είναι και ο μοναδικός της φετινής τριάδας που οδηγεί την ομάδα του στα play-offs.

Ο Τζοέλ Εμπίντ πραγματοποιεί μία ιστορική σεζόν και δικαίως θεωρείται ως το φαβορί για το βραβείο του MVP. Ο σέντερ των Σίξερς, μετά και το τέλος της σεζόν των Ντόντσιτς και Λίλαρντ θα κατακτήσει εκτός των άλλων τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Μάλιστα θα το κάνει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, κατόρθωμα που για σέντερ επαναλαμβάνεται πρώτη φορά μετά τις σεζόν 1974-76 και τον θρυλικό Μπομπ ΜάκΑντου, που έκανε... threepeat.

Ο Εμπίντ μετράει 33.1 πόντους σε 66 παιχνίδια στη φετινή κανονική περίοδο και άφησε πίσω του Ντόντσιτς με 32.4 και Λίλαρντ με 32.2! Από αυτήν την τριάδα άλλωστε, ο Εμπίντ είναι ο μοναδικός που θα βρεθεί στα play-offs, αφού πρώτα οι Μπλέιζερς του Dame και μετέπειτα οι Μάβερικς του Λούκα έχουν αποχαιρετήσει... Για την ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πέμπτος στη σχετική λίστα με 31.1 πόντους, πίσω από τους 31.4 του Σάι-Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Luka Dončić will finish the season with 32.4 points per game. Joel Embiid can't finish worse than 32.6.



Embiid will become the first center to win back-to-back scoring titles since Bob McAdoo did it three straight seasons (1974-76).