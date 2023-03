Η νέα τριάδα των Μπρούκλιν Νετς κατάφερε ήδη να ξεπεράσει σε λεπτά συμμετοχής την big-3 των Ντουράντ, Χάρντεν και Ίρβινγκ.

Μοιάζει απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Οι Μπρούκλιν Νετς το κατάφεραν. Η τριάδα των Χάρντεν, Ίρβινγκ και Ντουράντ δε στέριωσε ποτέ και πλέον κανείς τους δεν κατοικεί στο Μπρούκλιν.

Λόγω τραυματισμών αλλά και της απαγόρευσης που ίσχυε για τον ανεμβολίαστο Ίρβινγκ, τα πράγματα για τους Νετς δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελαν και η δική τους Big-3 αγωνίστηκε ταυτόχρονα για μόλις 365 λεπτά!

Κάτι που μία τριάδα ενός μήνα κατάφερε να ξεπεράσει. Ο λόγος για τους Μίκαλ Μπρίτζες, Καμ Τζόνσον και Σπένσερ Ντινγουΐντι. Τα αποκτήματα από τις ανταλλαγές των Ντουράντ και Ίρβινγκ έχουν συνυπάρξει στο παρκέ με τη φανέλα των Νετς για 400 λεπτά, ξεπερνώντας μέσα σε διάστημα ενός μήνα τους προκατόχους τους...

Mikal Bridges, Cam Johnson and Spencer Dinwiddie have played MORE MIN together in Brooklyn than KD, Kyrie and Harden 🤯 pic.twitter.com/OXvSUEc9Ip