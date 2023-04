Ο Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ απολογήθηκε για τον πατέρα του: «Διαφωνώ 1.000%, Ντόντσιτς και Ίρβινγκ είναι ηγέτες» (vid)

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ έσπευσε να... υπερασπιστεί τον Λούκα Ντόντσιτς μετά τα αρνητικά σχόλια που είχε κάνει ο πατέρας του και θρύλος του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ο Τιμ Χάρνταγουεϊ είχε πει σε δημόσια τοποθέτησή του ότι «ο Λούκα Ντόντσιτς είναι κλαψιάρης. Δεν έχουν ηγέτη οι Μάβερικς. Ο Λούκα δεν είναι ηγέτης. Ούτε ο Καϊρί είναι ηγέτης. Είναι εξαιρετικοί σκόρερ και κυριαρχικοί παίκτες, αλλά όχι ηγέτες» ήταν τα λόγια του άλλοτε ΝΒΑer και μέλος της Team USA, με τον γιο του και παίκτη των Ντάλας Μάβερικς να σπεύδει να απολογηθεί εκ μέρους του.

«Διαφωνώ 1.000%, Έχω πει πολλές φορές πόσο πολύ ηγετικός είναι ο Λούκα στην ομάδα και πόσο πολύ μου το έχει δείξει στο Ντάλας. Το έχει δείξει τόσο μέσα στο παρκέ, όσο και έξω από αυτό. Και ο Καϊρί το ίδιο. Δeν είναι τίποτα λιγότερο από ηγέτης. Φροντίζει να είναι όλοι καλά, στέλνει συνέχεια μηνύματα στο γκρουπ μας, μιλάει με τον καθένα ξεχωριστά. Θέλει να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι καλά και ότι τα πάντα λειτουργούν όπως πρέπει» σχολίασε ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ στους «Dallas Morning News».

Δείτε τι είχε πει ο πατέρας του

"That trade wasn't for them, what isn't broken doesn't need to be fixed. They're missing a leader out there. Luka is not a leader, Kyrie is not a leader."



— @HardawaySr on the Mavs: pic.twitter.com/5IfbQHmHYg