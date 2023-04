O Tζοέλ Εμπίντ είναι και πάλι φαβορί για MVP.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Τζοέλ Εμπίντ κόντρα στους Σέλτικς και το κοντέρ έγραψε 52 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Αυτά τα... όργια φαίνεται πως δεν άφησαν ασυγκίνητες τις στοιχηματικές που τον έχουν ξανά πρώτο φαβορί για να πάρει στα χέρια του το πρώτο βραβείο MVP της καριέρας του.

Σύμφωνα με το Fan Duel ο Kαμερουνέζος δίνεται στο -470 και έχει πάρει διαφορά από τον δεύτερο Νίκολα Γιόκιτς που έχει +650 και τον τρίτο Γιάννη Αντετοκούνμπο που δίνεται στο +750. Φαίνεται πως φέτος είναι η χρονιά του σταρ των Σίξερς και το αξίζει απόλυτα. Πάντως η φετινή μάχη για το MVP είναι δίχως αμφιβολία η πιο αμφίρροπη της ιστορίας, αφού και η οι τρεις πραγματοποιούν φανταστική σεζόν και είναι ασταμάτητοι.

Γιόκιτς και Γιάννης έχουν πάρει το βραβείο από δύο φορές στο παρελθόν.

Joel Embiid's MVP odds are -470 on Fan Duel after tonight 😳 @br_betting



Jokic is now +650 and Giannis is +750



(h/t @SuperiorNBA) pic.twitter.com/H6vt4Rgcp2