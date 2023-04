Στίβεν Α. Σμιθ για Μάβερικς: «Δεν είναι ο Ίρβινγκ το πρόβλημά τους, αλλά ο Λούκα» (vid)

Ο Στίβεν Α. Σμιθ έβαλε τον Λούκα Ντόντσιτς στην... καρέκλα των ευθυνών για την εικόνα των Μάβερικς, αφήνοντας στην άκρη τον Καϊρί Ίρβινγκ.

Τα χαμόγελα από την έναρξη της συνύπαρξης των Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ έχουν σβήσει και στη θέση τους έχουν μπει διάφορα ερωτηματικά σχετικά με την αιτία που προκαλεί μία τέτοια εικόνα στο στρατόπεδο των Μάβερικς.

Το Ντάλας βλέπει την Δύση από την 11η θέση και κινδυνεύει να μείνει εκτός και από το τουρνουά του play-in, βάζοντας σε σκέψεις την ομάδα να στείλει... διακοπές το δίδυμό της νωρίτερα από το αναμενόμενο. Και όλα αυτά την ώρα που το μέλλον του Uncle Drew στην post season μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρείται.

Ο Στίβεν Α. Σμιθ μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή "First Take" προσπάθησε να δώσει τη δική του ανάγνωση στην κατάσταση που έχει περιέλθει η ομάδα. Λέγοντας με τον παραστατικό του πάντοτε τρόπο πως το... πρόβλημα είναι ο Σλοβένος σούπερ σταρ, και όχι από στατιστικής πλευράς.

«Δεν έχω ούτε μία αρνητική συλλαβή να πω για τον Καϊρί Ίρβινγκ. Δεν είναι αυτός το πρόβλημα στο Ντάλας. Κρατάει ψηλά τα στατιστικά του και είναι ένα αξιόπιστο επιθετικό "όπλο" στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Έχει φέρει στο Ντάλας αυτό για το οποίο τον απέκτησαν.

"I don't have a single negative syllable to utter about Kyrie Irving. He is not the problem in Dallas. ... Luka is the one, dare I say, that has a huge question mark hovering over him, and it's nothing statistical." pic.twitter.com/w8XZ91FUtU