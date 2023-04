Χιλντ: «Οι φίλαθλοι ξοδεύουν χρήματα για να σε δουν, μην... ξεκουράζεσαι, παίξε»

Ο Μπάντι Χιλντ μίλησε για το θέμα του load management στο ΝΒΑ.

Αρκετοί παίκτες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν την... ξεκούραση σε ορισμένα ματς (ειδικά back to back), κάτι που είναι γνωστό σαν load management. Από τους πιο γνωστούς σε αυτό είναι ο Καουάι Λέοναρντ που έχει δεχθεί κριτική.

Ο Μπάντι Χιλντ μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα και ανέφερε πως δεν θέλει να μένουν εκτός οι παίκτες, αφού οι φίλαθλοι ξοδεύουν τα λεφτά τους για να σε δουν. «Σε αυτό το ΝΒΑ με παίκτες να ξεκουράζουν, πιστεύω πως αν μπορείς να παίξεις, παίξε. Οι φίλαθλοι ξοδεύουν τα χρήματα τους για να σε δουν. Δεν είμαι All Star αλλά υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι στα γήπεδα που φωνάζουν το όνομα μου», ήταν τα λόγια του σουτέρ των Πέισερς.

Buddy Hield says he hates missing games:



“In this NBA with guys sitting out to rest, I believe if you can play, play. Fans spend their savings to watch you. I’m not an All-Star but there are a lot of fans in arenas that scream my name.”



(via @Pacers) pic.twitter.com/UtGdA0EBE7