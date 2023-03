Ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ σταματάει οριστικά το μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια καριέρας και τρεις διαφορετικές ομάδες.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα μπορούσε να πετύχει ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ αν έμενε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Ή αν δεν αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην καρδιά του.

Το επίσημο και αμετάκλητο φινάλε στην καριέρα του ήρθε μετά από 16 χρόνια. Φόρεσε τις φανέλες των Μπλέιζερς, των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Μπρούκλιν Νετς.

Απέτυχε να κατακτήσει το δακτυλίδι, ενώ έγινε 7 φορές All Star. Το Νο2 στο Draft του 2006, επιλέχθηκε από τους Σικάγο Μπουλς, πίσω από τον Αντρέα Μπαρνιάνι και δόθηκε αμέσως στο Πόρτλαντ.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 1.076 ματς, μετρώντας 19.1 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Όλντριτζ αποκτήθηκε από τους Νετς τον Απρίλιο του 2021, αγωνίστηκε μαζί τους για το υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο στο φινάλε της ανακοίνωσε την απόσυρσή του, λόγω προβλημάτων στην καρδιά του.

Την επόμενη σεζόν και αφού έλαβε τη συγκατάθεση των ιατρών επέστρεψε για να αγωνιστεί σε 47 ματς με την ομάδα της Νέας Υόρκης.

