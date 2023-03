Καρίμ: «Πρέπει να... χαστουκίσω τον Κάρι, οι νέοι έχουν ξεχάσει οτιδήποτε δεν αφορά το τρίποντο» (vid)

Ο Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ έδωσε μία ξεκαρδιστική απάντηση σε ερώτηση για το παιχνίδι της νεολαίας του αθλήματος λέγοντας πως θα πρέπει να χαστουκίσει τον Κάρι.

Μιλάμε για δύο μοναδικές μπασκετικές φιγούρες που κάθε απόπειρα σύγκρισης πέφτει στο κενό. Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Στεφ Κάρι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο παιχνίδι με την πορτοκαλί μπάλα με τον δικό τους τρόπο.

Ο μεν θρύλος των Λέικερς κυρίαρχος στο ζωγραφιστό με το αξεπέραστο sky hook και ο δε σταρ των Γουόριορς με την ανεπανάληπτη ταχύτητά του και το κορυφαίο τρίποντό του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Καρίμ ρωτήθηκε για την σχέση που διατηρεί με τους νέους του αθλήματος και το αν του ζητούν ακόμη συμβουλές για τον τρόπο που θα μπορούσαν να τελειοποιήσουν το hook τους.

Η απάντηση ήταν ξεκαρδιστική... «Έχουν ξεχάσει οτιδήποτε δεν αφορά το τρίποντο. Θα πρέπει να πάω και να χαστουκίσω τον Κάρι για τον τρόπο που άλλαξε τα μυαλά τους σχετικά με το πώς παίζεται το μπάσκετ».

Kareem was asked if the youth asks him for skyhook tips:



“I’ve got to go across the Bay and slap Steph Curry for him changing everyone’s mind about how to play the game.” 😂



(Via @CharlieWalterTV)



pic.twitter.com/A1cFDVrCao