Ο Αντρέ Ντράμοντ αποκάλυψε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί προβλήματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να κλείσει όλους τους λογαριασμούς του στα social media.

Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος. Και ο Αντρέ Ντράμοντ αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να απαλλαγεί από την ενασχόλησή του με τα social media.

Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς αποφάσισε να μιλήσει για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που καλείται να διαχειριστεί και κάλεσε και άλλους που έχουν ανάλογα ζητήματα να μιλήσουν.

Παράλληλα, ο Ντράμοντ, ο οποίος μετά τα 8 χρόνια στους Ντιτρόιτ Πίστονς, έχει αλλάξει πέντε ομάδες από το 2020 και ύστερα, τόνισε ότι εκτός από το... λουκέτο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πρόκειται να αλλάξει και τον αριθμό τηλεφώνου του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντράμοντ μιλάει για την ψυχική υγεία. Το είχε πράξει και την περσινή σεζόν, σε ένα βίντεο που είχε ανέβει στην Ένωση Παικτών.

Andre Drummond is stepping away from social media. 🙁 pic.twitter.com/iD9FmcdcUo